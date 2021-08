Eigentlich hatten die beiden LMB-Fahrer Mario Trummer (Horitschon) und Elmar Heinrich (Neckenmarkt) vor, bei der Ultra RadChallenge in Kaindorf mit zwei vereinsfremden Fahrern in der Viererteam-Wertung an den Start zu gehen. Um die Chancen auf Spitzenplätze zu erhöhen, änderte Trummer allerdings kurzfristig den Plan. Der Horitschoner startete gemeinsam mit Dominik Imrek als LMB1 in der Zweier-Wertung des 24-Stunden-Rennens. Heinrich ging mit Manfred Spatzierer in den Bewerb. Der Schachzug sollte sich auszahlen. Trummer/Imrek spulten satte 47 Runden, also 841,3 Kilometer ab und setzten sich damit klar durch. Gefolgt wurde das Siegerduo von ihren Kollegen. Heinrich/Spatzierer bewältigten ebenso 45 Runden (805,5 Kilometer) wie die drittplatzierten Christoph und Wolfgang Potocnik, schafften das aber rund sieben Minuten schneller (siehe Ergebnisse).

Einen Soloauftritt legte Franz Sulyok hin. Der Oberpullendorfer, der im Vorjahr noch über drei Stunden am Start war, nahm heuer die Herausforderung über sechs Stunden in Angriff. „Ab Runde sechs begann es leider zu zwicken, ab der siebenten Runde krampfte die Muskulatur. Ich denke, die Flüssigkeitsaufnahme war nicht optimal“, so Sulyok, der acht Runden zu 143,2 Kilometern abspulte.