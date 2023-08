Spaß, Sport und Emotionen in Horitschon

ast eine Woche lang ging es auf der Anlage des Pferdezentrums Wessely in Horitschon hoch her. Von Donnerstag bis Sonntag stand das traditionelle Springreit-Turnier auf dem Programm. Am Dienstag darauf lud man zum Tag der offenen Tür. Aber der Reihe nach: Der erste Tag des Springreitturniers stand im Zeichen der Jugend und Turniereinsteiger. Dort machte Sophia Müller mit Fly Over PZW mit Platz zwei im Einsteiger Cup (Anm. 95 Zentimeter hohe Hürden) auf sich aufmerksam. Sie blieb wie Siegerin Valerie Ehrenreiter fehlerlos, brauchte aber drei Sekunden länger für den Parcour.

Den Sieg im Scooter Cup, bei dem nur Reiter mit der Lizenz R1 startberechtigt sind, trug Kristina Trpisovsky auf Hermesz davon. Das Barrique Fass Wein, das auf den Sieger des Blaufränkisch Cup wartete, sicherte sich Sarah-Laetitia Erdelyi auf Mapeggio. Von den Teilnehmern gab es – wie gewohnt – viel Lob für die Organisatoren.