Reservethema rückt näher

Seit Juli des Vorjahres sorgt bei 2. Klasse-Klub Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II ein Zwei-Zeiler im BFV-Protokoll für eine Menge Diskussionsstoff. So beschloss die BFV-Spitze um Präsident Günter Benkö und Vize-Präsident Konrad Renner, dass ab der im Sommer startenden Saison (2023/24) zweite Kampfmannschaften nur dann zulässig sind, wenn auch eine zweite Reservemannschaft gestellt wird. Bekanntlich blieb dem 2. Klasse Mitte-Verein Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II nach der Fusion mit dem FC Deutschkreutz und aufgrund der 1B-Regelung bisher das Stellen einer Reservemannschaft erspart.

Deshalb liefen in den letzten Wochen Gespräche mit dem Fußballverband an und es kam vor kurzem auch zu einem Treffen im BFV-Haus. Geleitet von Gruppen-Obmann Gerhard Kornfeind, brachten Obmann Willi Maier, Obmannstellvertreter Toni Klug, Präsident Fritz Kreisits und der Sportliche Leiter Oliver Frank des FC Deutechkreutz/Unterfrauenhaid II Argumente vor, um den Spielbetrieb zu sichern.

„Ziel ist eine weitere Ausnahmeregelung mit dem Ziel, weiterhin eine temporäre Entbindung der Antrittspflicht einer Reservemannschaft zu erhalten. Das Gespräch verlief sehr konstruktiv und wir haben den Eindruck gewinnen können, dass unser Anliegen beim BFV auch ernstgenommen wird“, so Oliver Frank. „Klar für uns ist auch, dass eine Verpflichtung eine Reservemannschaft stellen zu müssen, eine existenzielle Bedrohung für den Verein darstellt“, erklärt Frank weiter und lobt die gute Zusammenarbeit mit Gruppenobmann Gerhard Kornfeind, der die vom Verein vorgebrachten Argumente in der Folge jetzt an den BFV-Vorstand weiterleitete. Weitere Gespräche werden zeitnah erfolgen…