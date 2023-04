Der Tintnfassllauf ist zurück

Werbung

Ein einzigartiges und unvergleichliches Laufereignis erwartet die Hobbyläufer und Hobbyläuferinnen am 1. Mai 2023 am nördlichen Rand des mittelburgenländischen Blaufränkischlandes mit Start (einem Durchlauf) und Ziel am idyllischen Sonnensee in Ritzing. Bekannt ist dieses bestens organisierte Laufevent für seine selektive Streckenführung in wunderschöner Natur, seine liebliche Originalität, sein „sensationelles“ Buffet und sein einzigartiges „Charisma“ sowie für das Wetterglück. Gelaufen kann über die 7,5 oder 21,3 Kilometer-Distanzen werden. „Die Strecke kann aber gerne auch walkend bezwungen werden“, erklärt RTF-Obmann Norbert Janitsch. Der Start erfolgt pünktlich um 9.30 Uhr.