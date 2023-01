Mädels gaben Vollgas zwischen beim Kreitza Bandenzauber

Werbung

Rundum zufrieden zeigte sich Mario Schuster, Trainer der Deutschkreutzer U14-Mädchentruppe und Organisator des 2. Bandenzaubers, nach den beiden Turniertagen am vergangenen Wochenende in der Ritzinger Indoorhalle: „Das wichtigste war, dass alle Gastteams zufrieden wieder abgereist sind. Wir haben nur Lob für unsere Veranstaltung erhalten.“ Sportlich lief es mit den Plätzen acht (U11) und sechs (U14) auf den ersten Blick mittelprächtig, doch bei genauerer Betrachtung konnte man auch mit der sportlichen Leistung zufrieden sein.

„Die U11 wurde neu gegründet. Die Mädels haben zum zweiten Mal an einem Turnier in der Halle teilgenommen und in der Vorrunde immerhin fünf Punkte geholt“, so Schuster. Im Spiel um Platz sieben unterlag man Altera Porta aus Wien. Den Sieg holte sich Schäffern-Wiesfleck mit einem 5:1 über Sigleß.

Das U14-Team startete mit zwei Siegen gut ins Turnier. Gegen Brunn (1:3) und FAC-Landhaus B (1:2) musste man sich ebenso knapp geschlagen geben wie im Spiel um Platz fünf gegen FAC-Landhaus A. Im Finale setzten sich die GAK-Girls gegen Brunn durch, die Vienna landete auf Rang drei.

Übrigens: Bis nächstes Jahr möchte der FCD nicht auf das nächste eigene Turnier warten. Auch im Sommer soll ein Mädchenevent auf der eigenen Anlage über die Bühne gehen.