Es hätte auch leicht ein Fehlstart in die Saison werden können. Bereits 0:3 lagen Kapitän David Witteveen und Co. in der ersten Runde in Schwarzenbach zurück, ehe das Spiel noch mit 4:3 gewonnen werden konnte. Jetzt, nach fünf Runden, liegt die Truppe von Trainer Joe Furtner bereits mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, ist noch ungeschlagen.

Es hatte sich bereits im Sommer angekündigt. Der Stamm des Vorjahres-Dritten konnte gehalten werden und der Kader wurde in der Breite sogar noch besser aufgestellt. Sinnbildlich für den derzeitigen Lauf der Mannen vom Sonnensee ist allein die Tatsache, dass beim klaren 4:0-Sieg in Markt Allhau mit Dominik Schiefer, Marko Martic, Boris Vidovic und Djuro Mihajlica gleich vier Startelf-Kandidaten fehlten und trotzdem ein souveräner Sieg eingefahren werden konnte.

Trainer Joe Furtner warnt jedoch: „Es sind alle Spiele eng. In dieser Liga ist es sehr wichtig, das erste Tor zu erzielen. Sonst wird es schwierig.“ Sein Team bewies in dieser Saison bereits mehrmals, dass man selbst einen klaren Rückstand noch wettmachen kann. Manager Mario Posch wies vor wenigen Wochen die Favoriten-Rolle noch von seiner Mannschaft. Mit einem Sieg im Derby gegen Horitschon, könnte dieses aber noch einmal Aufwind bekommen.