Die rund 120 Teilnehmer am 22. Ritzinger Tintnfassllauf zeigten sich einmal mehr von der vielfältigen Strecke, die durch Wald und Wiesen um den Sonnensee führt begeistert. So vielfältig wie der Rundkurs präsentierte sich auch das Teilnehmerfeld. Neben zahlreichen Lokalmatadoren aus dem Bezirk fanden sich auch Athleten aus der Steiermark, Tirol und dem benachbarten Ungarn ein. „Läuferherz was willst du mehr“, lautete der O-Ton unter den Läufern beim abschließendem Buffet.

Bei ausgezeichneten Laufwetter eröffneten die Kinderläufe das Programm. In drei Kategorien (Anm.: ein bis drei Runden zu 760 Metern um den Sonnensee) wurden die Sieger gekürt. Bei den Jüngsten stockte Patrick Ackerler vom LMB seine Siegerpokalsammlung weiter auf. Er verwies den Ritzinger Pierre Wurditsch auf Rang zwei.

Das LMB-Team sollte noch zwei Tagessiege folgen lassen. Bei den Damen über 7,5 Kilometern setzte sich Marita Lackner durch. Harald Scheu gewann die Wertung der Herren über die Halbmarathon-Distanz. Die beiden weiteren Bewerbe gingen an Läufer aus der Steiermark. Der Feldbacher René Mader triumphierte über die kurze Distanz vor den Lakalmatadoren Philipp Wagner und Markus Schunerits (beide Crazy Krebsler Runners). Die Damen-Halbmarathon-Distanz absolvierte Karoline Dohr vom LC Weststeiermark am schnellsten.