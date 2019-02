Bereits vor über einer Woche verletzte sich Rohrbach-Flügelspieler Christoph Wagentristl im Training am Knie. Die Befürchtung, dass es sich um eine schwerere Verletzung handeln könnte, wurde nun bestätigt. „Er zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt dementsprechend mehrere Monate aus“, zeigte sich SVR-Obmann Roman Landl betroffen. In Rohrbach setzte man nämlich große Hoffnungen in die Flügelzange Wagentristl/Marko Püspöky, welche die Offensiv-Neuzugänge Jan Andrejko und Alexander Ibser mit Vorlagen hätten füttern sollen.

Aufgrund der Verletzung verpasst Wagentristl natürlich auch das große Heim-Derby gegen Marz zum Start der Rückrunde. „Er wird am Samstag, dem Derby-Spieltag, in Wien operiert. Wir hoffen, dass alles gut verläuft und er so schnell wie möglich zurückkehren kann“, erzählte Landl. Der Obmann sieht sein Team trotzdem gut gerüstet für die Rückrunde. „Ich glaube, wir haben an den richtigen Schrauben gedreht. Die zuletzt gezeigten Leistungen gegen Essling (4:3) und Leithaprodersdorf (0:1) waren sehr in Ordnung. Besonders Andrejko hat sich schon sehr gut eingelebt“, versprüht Landl Optimismus.