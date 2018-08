Norbert Darabos und der SC Kroatisch Minihof - das gehört zusammen. Viele Jahre war der Politiker als Spieler bei seinem Heimatverein aktiv, zuletzt war er Präsident. „Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr eng mit dem Verein verbunden und dieser liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Jetzt wechsle ich wieder zurück ins operative Geschäft“, erklärt Darabos.

"Der Fußballverein in Kroatisch Minihof und auch die restlichen Fußballvereine im Burgenland dürfen nicht sterben.“Norbert Darabos

Trotz vollem Terminkalender wird der SP-Landesrat ab sofort wieder vermehrt für seinen Herzensverein da sein. Der Neo-Obmann über seine Beweggründe: „Wir haben einen Grundstock von sieben bis acht einheimischen Spielern, die für die Kampfmannschaft in Frage kommen und es verdient haben, dass der Verein weitergeführt wird. Der Fußballverein in Kroatisch Minihof und auch die restlichen Fußballvereine im Burgenland dürfen nicht sterben.“

Der Zukunft des SC Kroatisch Minihof sieht Darabos entspannt entgegen. „Ich kann auf die gute Arbeit meines Vorgängers aufbauen. Gerhard Kornfeind hat in den letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht und weit mehr Engagement als üblich gezeigt.“

Lob findet Darabos auch für Trainer Daniel Pratl: „Daniel macht seine Sache exzellent. Er bringt sehr viel Motivation in die Mannschaft. Ich bin froh, dass er unser Trainer ist und uns auch in der kommenden Saison zur Verfügung steht.“ Sportlich schätzt der Klubboss die Lage der Minihofer so ein: „Wir haben eine gute Truppe und sind stärker als im Vorjahr.“