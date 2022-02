Stössl findet perfekten Ersatz

Kurios: Eigentlich hätte Giuliano Milici zum SC Ritzing in die Burgenlandliga wechseln sollen. Der Transfer schien „durch“ zu sein, sollte am Ende jedoch wieder scheitern. (mehr dazu auf Seite 63) Lockenhaus-Rattersdorf und Trainer Edi Stössl könnten von diesem „Missverständnis“ profitieren. Denn durch den geplatzten Wechsel liegt Milicis Spielerpass wieder in Lockenhaus auf. Ganz so einfach ist die Angelegenheit jedoch nicht, wie Trainer Edi Stössl erklärt: „Sein Pass liegt zwar wieder bei uns. Ich werde allerdings nicht mit ihm planen. Wenn er da ist, ist er sicher eine Bereicherung. Er hat aber einige berufliche und private Dinge zu klären und dementsprechend keine Zeit für den Fußball.“ Deshalb erscheint ein Einsatz des 21-jährigen Lockenhausers mehr als fraglich.

Über die gesamte Winterübertrittszeit beschäftigte man sich beim SC Lockenhaus-Rattersdorf mit einem möglichen Milici-Abgang und gleichzeitig mit der Suche nach einem Nachfolger des Offensivspielers. Auch wenn Milici zwar nicht als Abgang zu verzeichnen ist, kann Trainer Stössl mit dem 21-Jährigen nicht planen, anders als mit Denis Giesser. Ausgebildet bei Slovan Bratislava, kommt der ebenfalls 21-Jährige vom slowakischen Drittligisten Inter Bratislava, ist offensiv variabel einsetzbar und soll Milici am besten eins zu eins ersetzen. „Er kann offensiv alles spielen und hat sich im Training und den Testspielen empfohlen“, meint Stössl über seinen neuen Stürmer.