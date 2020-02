Beim SC Unterpullendorf hat sich diesen Winter in Sachen Spielerpersonal aber auch abseits des Fußballplatzes einiges getan. Die drittplatzierte Truppe von Attila Kovacs hat keinen Abgang zu verzeichnen und durfte (wie berichtet) zum Trainingsbeginn acht neue Spieler begrüßen. Vom SC Dörfl wurde zwar Egzon Behrami und von Unterfrauenhaid Heimkehrer Markus Mörk zur Verstärkung der Defensive geholt, doch das Hauptaugenmerk lag darauf, die magere Torausbeute vom Herbst vergessen zu machen. So konnte man sich auch die Dienste von Feinmechaniker Dejan Marijanovic (ebenfalls Unterfrauenhaid) sich und als echter Transferkracher konnte Ivan Mihailovic, auch der Spielmacher vom SV Sigleß, für die Offensive verpflichtet werden. Auch an der Infrastruktur wird fleißig gearbeitet. Ab dem Rückrundenstart wird eine elektronische Anzeigetafel den Unterpullendorfer Sportplatz zieren. Und in den Köpfen des motivierten SCU-Vorstandes gibt es noch die eine oder andere Idee, um es reizvoller zu machen, Fußball in Unterpullendorf zu schauen. Präsident Wolfgang Steirer freut sich auch, dass einige neue Sponsoren den Fußballklub zukünftig unterstützen werden: „Alle unsere Transfers wurden natürlich nach Absprache mit der sportlichen Leitung des Vereines gemacht. Speziell Dejan Marijanovic und Ivan Mihailovic waren die absoluten Wunschspieler unseres Trainers Attila Kovacs. So sind wir für den Kampf um die beiden Aufstiegsplätze perfekt gerüstet. Ich denke 54 Jahre in der 2.Klasse Mitte sind genug.“