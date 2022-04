Drei Tore beim Comeback von Joachim Frühstück

Werbung

Weil aber beim SC Unterrabnitz aktuell Personalmangel herrscht, überredete Coach Jürgen Fruhmann den Routinier zur Rückkehr. Beim Heimspiel gegen die SPG HRVATI war es dann für den Stürmer wieder so weit, auf Torjagd zu gehen. Der Plan war, zunächst in der Reserve wieder Spielpraxis zu sammeln. Dort glänzte Frühstück gleich mit einem Doppelpack, der am Ende aber nicht ausreichte, um zu punkten. Die Unterrabnitzer unterlagen 2:5. Der Arbeitstag von Frühstück war aber noch nicht zu Ende. Nach einer Halbzeit in der Reserve, nahm der Offensivmann noch auf der Ersatzbank in der Kampfmannschaft Platz.

Geplant war ein Kurzeinsatz im Finish der Partie, um dann eventuell für frischen Wind zu sorgen. Das kam dann ganz anders. Weil sich Herbert Vukovich bereits nach knapp 20 Minuten verletzte, musste Frühstück schon deutlich früher als angedacht, ran. Und auch in der Kampfmannschaft stellte er seinen Torriecher unter Beweis, traf sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 – aber auch hier gab es am Ende eine Niederlage, das Spiel endete 2:3.