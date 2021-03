Beim SC Wiesen haben aktuell drei Tormänner Anspruch auf das Nummer Eins-Leibchen bei den Grün-Weißen. „Unsere Tormanntrainer Perica Kopic und Robert Karner arbeiten im Normalfall mit Martin Wenzel, Kurt Palfy und Janik Aberl im Tormanntraining. Nachdem sich Martin ja bereits im Juli vergangenen Jahres verletzt hat und bereits zum zweiten Mal operiert wurde, rechnen wir mit ihm erst frühestens im Herbst. Sollte unsere Meisterschaft also hoffentlich fortgesetzt werden, dann würden sich Janik und Kurti um die Nummer Eins matchen“, schildert SC-Trainer Dominik Gruber die Tormannsituation bei den Grün-Weißen.

Dieses vereinsinterne Duell ist auch insofern interessant, weil 19 Jahre zwischen den beiden liegen. Während Palfy im Jänner bereits seinen 39. Geburtstag feierte, hat Aberl erst 20 Lenze auf dem Buckel. Sollte also demnächst, hoffentlich, wieder im Amateurbereich gekickt werden, wird es interessant werden, wer sich von den beiden Handschuhträgern durchsetzen wird. Für Trainer Gruber ist der Zweikampf absolut offen, wobei er doch leichte Vorteile für den Routinier erkennen lässt: „Kurti ist mit seiner Erfahrung natürlich Gold wert für die Mannschaft und auf der Linie immer noch bärenstark. Außerdem versucht er, sich im Spielaufbau auch immer mit einzubauen, was mir sehr gefällt. Er macht nie den Eindruck, sich trotz seines Alters nicht mehr weiterentwickeln zu wollen und bringt eine tolle Trainingseinstellung mit.“ Bei Janik Aberl sieht er in „jedem Bereich Luft nach oben, er hat aber bei hohen Bällen leichte Vorteile“. Man darf gespannt sein, wer das Rennen zwischen den Pfosten in der Erdbeergemeinde machen wird.