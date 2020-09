Als Indoor-Sportart mit Körperkontakt musste der Karate-Sport lange auf die Freigabe zur Abhaltung von Trainingseinheiten in gewohnter Form warten. Seit Kurzem ist es endlich soweit. Daher möchte Obmann Herbert Schmall vom Union Shotokan Karate Do in Oberpullendorf neue Mitglieder für seinen Verein finden.

„Karate beinhaltet Fitness, Sport und Selbstverteidigung, ist Kampfkunst, Körperschule und Philosophie. Durch regelmäßiges Training wird Ausdauer, Kraft, Koordination und Konzentration gestärkt und die Lebensqualität gesteigert“, schwärmt Schmall, der auch die Trainings leitet. Ein Schnuppertraining wird am Mittwoch, den 9. September, von 18 bis 19.30 Uhr im Turnsaal des Bundesrealgymnasium Oberpullendorf abgehalten.

Die Anmeldung dafür kann direkt bei Herbert Schmall ( 0664/5103864) oder per E-mail an info@karate-op.at getätigt werden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Sie können in ganz normaler Turnbekleidung kommen. Turnschuhe sind keine notwendig.