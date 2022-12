Kobersdorfer zogen ins Schülerliga-Landesfinale ein

Werbung

Acht Schülerliga-Mannschaften traten beim Hallenturnier des Bezirks Oberpullendorf in den Ring, um ein Ticket für das Landesfinale am kommenden Dienstag im Eisenstädter Allsportzentrum zu ergattern. Am Ende stand die MS Kobersdorf auf dem obersten Treppchen. Aber der Reihe nach:

In Gruppe A dominierte erwartungsgemäß die „Einsergarnitur“ des BRG Oberpullendorf. Lediglich gegen Mitaufsteiger Deutschkreutz kam man beim 2:1-Erfolg in leichte Verlegenheit. Der Gruppe B drückte die MS Kobersdorf, die ebenfalls drei Erfolge feierte, ihren Stempel auf. Dahinter holte sich die MS Stoob den zweiten Semifinalplatz.

Während sich die Gymnasium-Jungs und die MS Stoob im ersten Halbfinalspiel ein hart umkämpftes Spiel lieferten, das mit 1:0 für Oberpullendorf endete, setzten sich die immer stärker werdenden Kobersdorfer gegen die MS Deutschkreutz deutlich mit 3:0 durch. Und der Lauf sollte im Endspiel prolongiert werden. Nach einem 0:1-Rückstand sorgten ein Eigentor und ein Treffer von David Geißler für den Einzug ins Landesfinale. „Damit haben wir nicht gerechnet“, freute sich Trainerin Tina Gneist. „Aber der Wille zu gewinnen wurde immer größer.“