Neutaler stürmten bis ins Sumsi Cup-Endspiel

Werbung

Mit zwei Siegen in der Vorrunde gegen Apetlon/Illmitz (1:0) und Sankt Martin an der Raab (3:0) sowie einer Niederlage gegen Güssing/Strem (0:3) qualifizierte sich der Bezirkssieger aus Oberpullendorf souverän für die finale Phase des Sumsi Cups 2022.

Leo Feymann, Niklas Landauer, Adrian Sonnleitner, Tobias Halling, Gani Elezaj, Christoph Loidl, Noah Feymann, Lenard Elezaj, Akos Varga und ihre Betreuer Michael Feymann (l.) und Michael Reisenhofer (2.v.r.) von der Volksschule Neutal spielten in Heiligenkreuz ein starkes Landesfinal-Turnier. Foto: Foto Bauer

Im Semifinale kam es dann zu einem echten Thriller gegen Oberwart. Die Neutaler, die sich zum Großteil aus der U10-Mannschaft der SpG Mitte zusammensetzt, führten bereits mit 3:0, ehe die Südburgenländer aufkamen und in der (überlangen) Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielten.

Im Penalty-Schießen behielten alle Schützen der Mittelburgenländer die Nerven und weil Torhüter Akos Varga einen Schuss der Oberwarter entschärfen konnte, stand man im Endspiel.

In diesem musste man sich dann den starken Güssingern ein zweites Mal an diesem Turniertag geschlagen geben. „Bei 0:2 konnten wir uns nach dem Anschlusstreffer noch einmal aufbäumen. Am Ende fehlten uns aber ein paar Körner im Tank“, erzählt Coach Michael Faymann. „Güssing ist ein völlig verdienter Sieger und auch wir blicken mit stolz auf unsere Leistung zurück.“