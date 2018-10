Das 35. Internationale Schwimm-Meeting in Salzburg wurde zum Triumphzug von Christian Giefing im Jahrgang 2008. Der Markt Sankt Martiner ließ die Konkurrenz aus Deutschland, Italien, Tschechien und Österreich bei allen sechs Antritten (50m Rücken, 50m Brust, 200m Kraul, 50m Delphin, 50m Freistil und 100m Lagen) hinter sich und holte somit auch mit Respektabstand die Gesamtwertung.

Ebenfalls mit von der Partie war Christians kleine Schwester Katharina, die als Jahrgang 2010 bei den 2008er-Mädchen an den Start ging. In ihren sechs Rennen landete sie immer in den Top-Ten. Im Delphin als Dritte sogar auf dem Podest.