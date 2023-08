Christian Giefing „flog“ zu sechs Goldenen

Sankt Johann in Tirol war für Christian Giefing eine Reise wert. Der Markt Sankt Martiner dominierte bei den nationalen Nachwuchsmeisterschaften in seiner Altersklasse (Jg. 2007/08) nach Belieben und holte gleich sechs Goldmeidaillen. Dabei ließ sich der Athlet des ASV 2000 Stockerau auch vom durchwachsenen Wetter nicht aus dem Konzept bringen. Bereits am ersten Bewerbstag holte sich der 15-Jährige den ersten Titel über 200 Meter im freien Stil. Am Samstag schaffte Giefing locker den Einzug in die A-Finali über 100 Meter Rücken, 1.500 Meter Freistil und 200 Meter Lagen. In den Endläufen entwickelten sich spannende Duelle, die den Mittelburgenländer zu Höchstleistungen triben. Drei hervorragende Zeiten bedeuteten drei weitere Siege. Am Sonntag sollte es in dieser Tonart weitergeben. Über 400 Meter Freistil gab es Gold Nummer fünf und davon beflügelt „flog“ der 14-jährige über 100 Meter Schmetterling förmlich zum sechsten Erfolg.