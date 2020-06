„Schön langsam kommt nach dem Corona-Lockdown wieder Bewegung in den österreichischen Sport. Nach und nach finden wieder normale Trainings und in einzelnen Sportarten Meetings oder Wettkämpfe statt“, ist in der Aussendung des Österreichischen Schwimmverbandes zu lesen. Im Fall von Christian und Katharina Giefing aus Markt Sankt Martin bedeutet das eine Stunde Training fünfmal pro Woche. „Die Zeiten mussten reduziert werden, weil aktuell nur sechs Schwimmer gemeinsam ins Becken dürfen“, erklärt Mutter Brigitte Giefing-Fritz. Wettkampftechnisch hängen ihre beiden jüngeren Sprösslinge ebenfalls in der Warteschleife.

Bislang wurden vom OSV lediglich die Schülermannschaftswettkämpfe am 11. Juli ausgeschrieben. Die Nachwuchsmeisterschaften vom 1. bis 5. August in Graz wurden für die Jahrgänge 2008/2009 gestrichen. „Ein harter Schlag für Chris, der schon vor zwei Jahren alle Limits erbrachte“, so Giefing. Von Normalität ist man beim Schwimmen also doch noch ein Stück weit entfernt.