Zwei Lockdowns und ein verspäteter Vereinswechsel, der eine nationale Bewerbssperre, die mittlerweile wieder aufgehoben wurde, nach sich zog. Das Jahr 2020 hatte für den 16-jährigen Markt Sankt Martiner Sebastian Giefing auch einige Hürden parat. Doch der Handelsschüler, der dem ÖSV-Jugendkader unter Erfolgstrainer Balazs Fehervari angehört, ließ sich von all den Unannehmlichkeiten nicht von seinem großen Ziel abbringen. „Ich möchte einmal bei Olympia dabei sein“, sagt Sebi selbstbewusst. Da 2021 noch zu früh kommt, soll es 2024 in Paris so weit sein oder spätestens 2028, wenn die olympische Flamme in Los Angeles aufgeht.

Eine weitere Talentprobe auf dem Weg in die internationale Spitze legte der Markt Sankt Martiner am vergangenen Wochenende beim Einladungsmeeting des ÖSV auf der Langbahn im Auster Sport- und Wellnessbad in Graz-Eggenberg ab.

Jeder Wettkampftag brachte eine Medaille

Der 16-Jährige fühlte sich im Kreise der österreichischen Schwimm-Elite sichtbar pudelwohl und legte gleich am ersten Wettkampftag mit Vollgas los. Über 1.500 Meter Freistil konnten sich nur David Brandl und Luca Karl vor dem Mittelburgenländer platzieren. Zwei weitere Bronzene in der Allgemeinen Klasse gab es über 400 und 800 Meter Freistil. Über 200 Meter Schmetterling war lediglich Paul Espernberger vom ASV Linz schneller, womit eine der vier Medaillen sogar in Silber glänzte. Zum Drüberstreuen gab es über 100 Meter Freistil zwar kein weiteres Edelmetall, aber immerhin eine persönliche Bestzeit. „Ich kann auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurückblicken“, freute sich Sebastian Giefing.

Nun geht es in die wohlverdiente (kurze) Weihnachtspause, ehe es am 28. Dezember mit dem Training weitergeht. Schließlich soll 2021 ebenfalls ein erfolgreiches Jahr werden.