Giefings waren auf Medaillenjagd

Gemeinsam mit Headcoach Chris Strambach machten sich Christian und Katharina Giefing am vergangenen Wochenende auf den Weg in die Schwimmarena in Graz-Eggenberg, um die nationalen Hallenmeisterschafterschaften auf der Kurzbahn im Grazer Auster in Angriff zu nehmen. Insgesamt durfte der ASV 2000 Stockerau zehn Medaillen bejubeln, für sieben davon sorgte das Geschwisterpaar aus Markt Sankt Martin.

Als erfolgreichster Club-Athlet stieg Christian Giefing (Jg. 2008) aus dem Wasser. Er holte Silber über 100 Meter Freistil sowie jeweils Bronze über 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 400 Meter Lagen. In den Bewerben 100 Meter und 200 Meter Schmetterling verpasste Chris als Viertplatzierter knapp eine Medaille. Schwester Katharina (Jg. 2010) gewann Silber über 200 Meter Rücken sowie Bronze über 200 Meter Rücken und 400 Meter Lagen. Im Bewerb 200 Meter Lagen schrammte sie als Vierte nur knapp an einem Podestplatz vorbei.

Die kommenden Wochen werden die Giefings gemeinsam mit ihren ASV-Kollegen nutzen, um an ihren Zeiten zu feilen. Schließlich stehen bald die nächsten Aufgaben auf dem Plan. Bei der Internationalen Graz Trophy und dem Vienna International Swim Meet geht es auf die Langbahn.