Nach Talentprobe in die Pause

Ein Monsterprogramm von acht Wettkampftagen spulte Christian Giefing im Zeitraum von 27. Juli bis zum 6. August bei den österreichischen Meisterschaften des Nachwuchses sowie der Allgemeinen Klasse ab. Nach der Erfolgsgeschichte in Sankt Johann mit sechs Goldmedaillen bei sechs Antritten legte der Markt Sankt Martiner bei den „Großen“ eine weitere Talentprobe ab.

Abermals nahm der 15-Jährige sechs Wettkämpfe in Angriff. Und es sollte von Beginn weg auch in der Steiermark gut laufen. Zwar reichte es zum Auftakt über die 400 Meter Freistil nicht für das A-Finale, doch als Schnellster des B-Finales stellte Giefing eine neue persönliche Bestleistung auf. Neben einer weiteren Teilnahme am B-Finale über 100 Meter Freistil, standen am Ende der Meisterschaften gleich vier Teilnahmen unter den besten acht Schwimmern Österreichs über 200 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 200 Meter Lagen sowie 800 Meter Freistil zu Buche. Danach verabschiedete sich Chris in die verdiente Sommerpause.