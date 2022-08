Saison-Abschluss mit Edelmetall für Markt St. Martiner Giefing

Werbung

Christian Giefing ging vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag in sechs Bewerben an den Start und erreichte dabei fünfmal das A-Finale. Über 1.500 Meter Freistil wurde nämlich auf einen Finallauf verzichtet. Der Bewerb wurde in Zeitläufen ausgetragen. Der Markt Sankt Martiner schlug nach einer Zeit von 18:16,21 Minuten an und erreichte damit den dritten Platz.

Eine Stufe weiter hinauf auf dem Podest ging es über 400 Meter Freistil. Dort bedeutete 4:31,77 Minuten Rang zwei. Als erste Gratulanten zu den beiden Medaillen stellten sich Schwester Kathi und Trainer Dominik Meidlinger ein. Nun geht es für Chris und Kathi in den wohlverdienten Sommerurlaub.