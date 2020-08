Die Schwimmarena Auster Graz war für fünf Tage Schauplatz der 75. Österreichischen Staats-, Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften. Mit dabei war auch der Markt Sankt Martiner Sebastian Giefing, der mit persönlichen Bestzeiten in Österreichs Elite schwamm. Schon am ersten Bewerbstag holte er über 200 Meter Rücken den Sieg in der Altersklasse 16 und mit 2:11,03 Minuten den vierten Platz in der Allgemeinen Klasse.

Weitere Starts über 100 (Zweiter AK 16) und 1.500 Meter Freistil (Sieger AK 16, 4. Allg. Klasse) verliefen erfolgreich. Noch erfolgreicher war der Athlet der SU Mödling in seiner Paradedisziplin 200 Meter Schmetterling, in der er als jüngster Starter der Allgemeinen Klasse Bronze holte. Lena Grabowski von der Schwimmunion Neusiedl am See stieg in der Steiermark als Siegerin über 200 Meter Rücken aus dem Becken. Neben der Goldmedaille und dem Titel sicherte sich die Parndorferin mit der Zeit von 2:10,56 Minuten auch das Ticket für die Weltmeisterschaften in Japan.