Schon die Zwischenbilanz von Sebastian Giefing bei den 75. Österreichischen Staats-, Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften (Anm.: Die BVZ berichtete in der Vorwoche) konnte sich sehen lassen.

Doch der 16-jährige Markt Sankt Martiner legte an den letzten beiden Bewerbstagen noch einmal nach und stieg am Ende des Wettkampfes mit gleich achtmal Edelmetall aus dem Becken. Trotz viermal Gold in der Altersklasse 16 über 400m Freistil, 200m Schmetterling, 1.500m Freistil und 200m Rücken sowie dreimal Silber (100m Schmetterling, 200m Freistil, 100m Freistil) strahlte am Ende ein dritter Platz am meisten. Weil der nämlich in der Allgemeinen Klasse errungen wurde. In seiner Paradedisziplin über 200 Meter Schmetterling verbesserte der Athlet der SU Mödling nämlich nicht nur seine persönliche Bestzeit auf 2:04,68 Minuten, sondern landete eben auch auf dem Podest. Wie übrigens auch bei all seinen Starts in der Jugendklasse.