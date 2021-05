Die Jugend-Europameisterschaften Ende Juli in Rom hat sich Sebastian Giefing dick in seinem Kalender eingetragen. Diesem kurzfristigen Ziel ordnet der Markt Sankt Martiner aktuell alles unter. Zuletzt trat der Athlet des ASV Stockerau daher bei den Limitwettkämpfen in der Südstadt und in Graz an. Dort gab es zwar Medaillen für Basti, aber noch kein Limit. „Über 200 Meter Schmetterling ist es ganz knapp. Da fehlt nur eine Hundertstel“, erzählt Mutter Brigitte. Allerdings dürfen bei den internationalen Jugend-Großereignissen jeweils nur zwei Schwimmer pro Land in einer Disziplin antreten. „Leider haben zwei andere das Limit schon erreicht, daher wird sich das nicht ausgehen, außer einer fällt aus“, so Giefing.

Chancen gibt es noch über die 400 Meter Kraul („da fehlt auch nicht viel“) und über die 1.500 Meter Kraul, wo sich die Qualifikation aktuell noch schwieriger gestaltet. Die nächsten Möglichkeiten, um die Zeitlimits für die Großereignisse zu knacken, gibt es Ende Mai auf internationaler Bühne. Da greift Basti in den Metropolen Prag und Barcelona an.