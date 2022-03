Sebastian Giefing schwimmt EM-Limit

Bei diesem Event in Frankreich treffen sich sämtliche Spitzenschwimmer, um ihre Limits für Großveranstaltungen zu erreichen. So auch der Markt Sankt Martiner Sebastian Giefing, der für den ASV 2000 Stockerau ins Becken springt. „Es waren drei sehr aufregende Tage“, erzählt der Schüler, der den Trip am Sonntag mit einem Einzug ins B-Finale über 200 Meter Schmetterling zu einem erfolgreichen machte. Denn in diesem Lauf gelang es Giefing nicht nur als Dritter anzuschlagen, sondern mit 2:02,80 Minuten auch das Limit für die Jugend-Europameisterschaften in Otopeni (Anm.: 5. bis 10. Juli 2022) zu unterbieten. Über die 1.500 Meter Freistil konnte Giefing dieses Ziel nicht erreichen. „Das möchte ich bei den nächsten Wettkämpfen unbedingt nachholen“, so das mittelburgenländische Schwimmtalent, das in Marseille auch über 50 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil an den Start ging.