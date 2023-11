Sopron brachte erste Limits

Die beiden Athleten des ASV2000 aus Stockerau starteten am vergangenen Wochenende beim 42. Dr. Csik Ferenc Memorial Cup in Sopron und durften sich dort über einige ausgezeichnete Ergebnisse, viele Finaleinzüge und erbrachte Limitzeiten für die Staatsmeisterschaften freuen. Noch dazu holte sich Christian zwei Medaillen in der Allgemeinen Klasse. Aber der Reihe nach:

Schon der erste Turniertag brachte für die beiden Markt Sankt Martiner ein straffes Programm. Kathi schaffte über 50 Meter Brust und 100 Meter Freistil jeweils neue persönliche Bestzeiten und damit auch die Finaleinzüge in der Wertung der Jahrgänge 2009/10. Auch über 200 Meter Rücken ging es bis in den Endkampf, wo ihre 2:34,05 Minuten auch das erste Limit für die Staatsmeisterschaften auf der Kurzbahn von 14. bis 17. Dezember im Auster Graz bedeuteten.

Am zweiten Wettbewerbstag ließ Kathi zwei weitere persönliche Bestzeiten über 200 Meter Freistil und 100 Meter Rücken folgen und krallte sich über die Rückendistanz auch ihr zweites Limit für Graz.

Bruder Christian spulte am Samstag ein noch größeres Pensum ab. Über 400 Meter Freistil, 200 Meter Rücken, 200 Meter Brust und 100 Meter Freistil ging es jeweils ins Finale in der Allgemeinen Klasse. Dieses Mammutprogramm brachte einige neue Bestzeiten und viel Selbstvertrauen für den Sonntag.

Drei weitere Finals und zwei Medaillen

Obwohl auch am zweiten Wettkampftag mit 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 200 Meter Schmetterling ein anstrengendes Programm zu absolvieren war, konnte der 2008er-Jahrgang für zwei Überraschungen sorgen. Über 200 Meter Lagen holte er Bronze, um über 200 Meter Schmetterling noch eins draufzulegen und Silber zu ergattern.

Erschöpft aber glücklich ging es nach einem überaus erfolgreichen Wochenende in Ungarn zurück in die Heimat. Aber nur für kurze Zeit. Denn seit Montag absolviert das Duo ein Trainingslager, um gut gerüstet für die nächsten Wettkämpfe zu sein.