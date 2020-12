Stockerau statt Mödling heißt es in Zukunft für die Familie Giefing, wenn es zum Vereinstraining geht. Die drei Geschwister aus Markt Sankt Martin wechselten nämlich vor rund einem Monat den Verein. „Es hat beim alten Verein einfach nicht mehr so ganz gepasst. Der Transfer war notwendig, um unsere Ziele weiter verfolgen zu können“, erklärt Mutter Brigitte Giefing-Fritz. „Wir hatten den Wechsel schon im Sommer überlegt, doch erst jetzt hat alles zusammengepasst.“ Da der Klubwechsel aber außerhalb des Transferfensters zustande kam, müssen Katharina, Christian und Sebastian aktuell eine nationale Sperre absitzen. „Aktuell halb so schlimm, da es für die beiden Kleinen in Österreich keine Bewerbe gibt“, so Mama Brigitte.

Im Becken. Sebastian Giefing darf als Teil des ÖSV-Jugendkaders in der Südstadt seine Längen ziehen. zVg

Aufgrund der Schließung der Hallenbäder ist für die Nachwuchsschwimmer nur Heimtraining möglich. Bruder Sebastian, der Teil des ÖSV-Jugendkaders ist, darf aktuell zwar in der Südstadt trainieren und dürfte trotz nationaler Sperre auf internationaler Bühne antreten, doch dagegen sträubt sich der Verband. „Basti hätte die Möglichkeit, vor Weihnachten in Györ an den Start zu gehen, doch der ÖSV hat aufgrund des Wechselthemas sein Okay noch nicht gegeben. Wir hoffen auf eine Lösung im Sinne des Sportlers“, glaubt Brigitte Giefing-Fritz noch an ein Happy-End. Das soll es ab Mai 2021 wieder für die gesamte Schwimmerfamilie geben. Denn dann sollten die Bäder wieder geöffnet sein und ist auch die Sechs-Monate-Sperre abgesessen.