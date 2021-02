Lange tat sich nichts in Horitschon, was Transfers betrifft, nun kam doch noch Bewegung in den Kader des Langzeit-Burgenlandligisten. Wie vom Sportlichen Leiter Joel Putz in der Vorwoche angekündigt, gab es einen Wechsel, also einen Zu- und einen Abgang im Kader. Mit Sebastian Trenkmann, der von 1. Klasse Mitte-Klub Pöttsching kommt, gibt es einen Neuzugang, im Gegenzug verlässt Angreifer Manuel Steinwendter den Verein und wechselt nach nur einem halben Jahr zurück nach Kaisersdorf.

„Sebastian Trenkmann ist ein Spieler mit guter Perspektive, er ist vielseitig einsetzbar und wird gut zu uns passen“, zeigte sich Trainer Hannes Marzi zufrieden über seinen Neuzugang, „er kann auf der linken Seite alles spielen und zur Not auch in der Innenverteidigung aushelfen.“

Im vergangenen Sommer wechselte der Deutschkreutzer Manuel Steinwendter mit der Empfehlung von starken elf Toren in sechzehn Spielen in der 2. Liga Mitte für Kaisersdorf nach Horitschon. Nach nur einem halben Jahr ist das „Abenteuer Burgenlandliga“, das für ihn in der abgebrochenen Rückrunde nur wenig Einsatzzeit und keinen Torerfolg in der Kampfmannschaft brachte, wieder beendet, er wechselt zurück nach Kaisersdorf. „Er ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er wieder wechseln will, dem sind wir nachgekommen, somit bleibt die Spieleranzahl im Kader unverändert“, so Marzi zu dieser Personalie. Somit scheinen die Personalplanungen in Horitschon so gut wie beendet zu sein. „Eventuell ergibt sich noch der Transfer eines jungen, talentierten Tormannes aus dem Bezirk, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, konnte Marzi noch nicht mehr preisgeben.

Putz präzisierte dieses Vorhaben noch etwas: „Es handelt sich um einen Torhüter aus der Umgebung. Er hat sich bei uns gemeldet und möchte sein Glück in der Burgenlandliga versuchen. Noch muss aber die Freigabe mit seinem derzeitigen Verein geklärt werden.“ Bis das Transferfenster am 8. Februar schließt, soll und muss auch in dieser Personalie Klarheit herrschen.