Auch das Jahr 2018 wird laufend beendet. Dafür sorgt seit mittlerweile 21 Jahren der SC Piringsdorf. Das Funktionärsteam des Fußballklubs lädt auch heuer wieder alle laufbegeisterten in die Korbflechtergemeinde ein. Ab 13 Uhr startet die Veranstaltung mit Start, Ziel und Labestation am Hauptplatz. Die Rennen werden in drei Nachwuchs-(Start 14 Uhr), der Damen- (15 Uhr) und der Allgemeinen Klasse (15.20 Uhr) durchgeführt. Die Anmeldung zu den jeweiligen Läufen erfolgt direkt vor dem Start.

Ein Kandidat für den Silvesterlauf in Piringsdorf ist LMB-Obmann Werner Feymann. Der Lackendorfer ist auch im Dezember noch voll aktiv und bewältigte den Ruppersdorfer Mammut Crosslauf. Faymann benötigte für die zwei Runden zu je 2,7 Kilometer 28:55 Minuten und belegte damit den zwölften Platz bei den Männern 50. In der Gesamtwertung bedeutete das Rang 58 von 184 Finishern.