Abstiegskampf in der 1. Klasse Mitte: Dramatik pur

Werbung

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Neckenmarkt bezwang den Tabellendritten Bad Sauerbrunn 1b in einer Abwehrschlacht mit 1:0 und machte damit „Big Points“ im Abstiegskampf. Der ist freilich noch lange nicht entschieden, die Saison dauert immerhin noch acht Runden. Aber es gelang der Mannschaft von Trainer Wolfgang Weber zumindest die Rote Laterne an Unterrabnitz weiterzugeben.

„Wenn es hilft, mache ich unter der Woche das Training und bleib dann beim Match am Wochenende daheim.“ wOLFGANG WEBER Trainer UFC Neckenmarkt

Der Coach selbst war beim heroischen Triumph seiner Mannen gar nicht dabei, hütete daheim krankheitsbedingt das Bett, war aber am Montag im BVZ-Gespräch – logischerweise – hoch erfreut und meinte scherzhaft: „Wenn es hilft, mache ich ab jetzt unter der Woche das Training und bleibe dann beim Match am Wochenende daheim.“

Viel ernster hingegen ist tatsächlich die Situation im Tabellenkeller, wo es weiterhin richtig spannend zur Sache geht.

Das neue Tabellenschlusslicht aus Unterrabnitz und den Tabellenzwölften SC Piringsdorf, der eine 0:2-Niederlage in Kroatisch Minihof einstecken musste, trennen gerade einmal drei Zähler – und auch der ASK Stoob ist nach dem 0:1 gegen Tabellenführer Kobersdorf als aktuell Elfter nicht ungefährdet. Der Abstand zum Tabellenende beträgt sechs Punkte und ist kein richtig dicker Polster, wenn noch 24 Punkte zu vergeben sind.

Die „Wochen der Wahrheit“ im 1. Klasse-Tabellenkeller

Die nächsten beiden Wochen werden speziell aus Sicht des SC Unterrabnitz immens wichtig. Gleich zwei direkte Duelle kommen da auf den Tabellenletzten zu. Zunächst empfängt man am Freitag den ASK Stoob, eine Woche später gastiert der SCU in Neckenmarkt: „Das sind die Wochen der Wahrheit für uns“, stellt Unterrabnitz-Trainer Jürgen Fruhmann klar.

Die Wochen der Wahrheit stehen aber generell im Abstiegskampf an: Alle verbleibenden direkten Duelle finden in den nächsten vier Runden statt.