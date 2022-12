Die Formel für die 2. Klasse Mitte: Zwei aus Vier

Werbung

Zwei Aufstiegsplätze gibt es in der 2. Klasse Mitte zu vergeben. Vier Teams rittern derzeit darum – und wie.

Winterkönig Hirm hat nach anfänglichem Stottern derart gut geliefert, dass Trainer Bernd Leimstättner keinen Anlass sieht, große Veränderungen im Kader vorzunehmen. „Die Mannschaft hat sich im Laufe der Hinrunde gefunden und sehr zielstrebig gearbeitet. Wir sind vom Kader her durchaus zufrieden und suchen nicht aktiv nach Verstärkungen“, sagt der Hirm-Coach.

Die ersten Verfolger seines Team sind Mannersdorf und Unterpullendorf, mit jeweils drei Punkten Rückstand. Vor allem der 1966 gegründete SC Unterpullendorf zeigt sich vor der bevorstehenden Winterübertrittszeit hochmotiviert, um die Spitze zu erobern. „Wir wollen den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte fixieren, das ist unser Ziel“, so Obmann Christopher Juranich. Mit David Földvarszki vom UFC Sieggraben, David Vidak, der vor wenigen Jahren erfolgreich für den SC Unterrabnitz und zuletzt in einer der ungarischen Landesligen stürmte, sowie Vollblutstürmer Balint Komoronczi vom SC Burgauberg hat die Truppe von Neo-Trainer Viktor Hanak ordentlich nachgelegt. „Es gibt auch den einen oder anderen Abgang, aber wir werden bereit sein für einen spannenden Aufstiegskampf. Coach Hanak kennt die Liga und ist ein akribischer Arbeiter, der den Aufstieg ebenso unbedingt möchte wie die Mannschaft“, so Abwehrrecke Philip Juranich.

Skurril: Platz zwei derzeit von zwei Teams besetzt

Derzeit sieht die Lage auf den beiden Aufstiegsplätzen übrigens durchaus kurios aus: Mit der absolut gleichen Statistik – Punktestand, geschossene und erhaltene Tore, direktes Duell 1:1 – liegen Unterpullendorf und Mannersdorf gleichauf auf dem zweiten Aufstiegsplatz der Tabelle. Skurriles Detail: Wäre die Saison jetzt zu Ende, wäre es von den Bestimmungen her nicht aufzulösen, wer die Nase vorne hätte. Es ist aber davon auszugehen, dass im Frühjahr ein Kriterium bei Punktegleichheit (erst direktes Duell, dann die Anzahl der Tore in den direkten Duellen, dann die Anzahl der Auswärtstore der direkten Duelle, am Schluss die generelle Tordifferenz) greifen wird. So ein Zufall wäre nach 22 Spieltagen wirklich außergewöhnlich. „Wir sind bis jetzt sicher über den Erwartungen, werden aber versuchen, weiter unser Bestes zu geben und am Ende nehmen, was kommt. Sollte es sich ausgehen, ist das ok, aber es ist auch in Ordnung, wenn es nicht für einen Aufstieg reicht“, stellt Mannersdorfs Ralph Supper klar.

Auch der SV Antau peilt den Aufstieg an. Trainer Peter Strodl und seine Truppe haben zwar die schlechteste Ausgangsposition der vier Anwärter, aber nur zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Das dürfte Motivation genug sein, den schon länger ersehnten Gang nach oben doch noch in dieser Saison zu schaffen. Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits: „Druck gibt es allerdings keinen bei uns. Wir haben sicher das kleinste Budget der vier Topplatzierten und werden von unserer Vereinsphilosophie nicht abweichen. Es sollen, so wie in den letzten Jahren auch, weiterhin junge, talentierte Eigenbauspieler an die Kampfmannschaft herangeführt und eingebaut werden.“ Personeller Nachsatz: „Der SV Antau wird, entgegen einiger Gerüchte, auch die Rückrunde ohne Legionäre bestreiten.“