BRG Oberpullendorf: Glücklich den Aufstieg ins Semifinale fixiert

Insgesamt 140 Minuten standen sich das BRG Oberpullendorf und die SMS Güssing im Viertelfinale der Schülerliga gegenüber. Zittern mussten die Aufsteiger aus Oberpullendorf dann wahrlich bis zur letzten Sekunde. Denn nach dem 2:3 in Güssing, endete das Spiel in Oberpullendorf trotz vieler Chancen der Südburgenländer mit 3:1 für die Hausherren. Aber der Reihe nach: Die Gymnasiasten zeigten ihre stärkste von vier Spielhälften im ersten Abschnitt des Hinspiels, versäumten es aber, die notwendigen Tore zu erzielen. So stand am Ende eine bittere 2:3-Niederlage. Das eine Tor Rückstand wurde im Rückspiel schon mit dem ersten Angriff durch einen Treffer von Luca Art egalisiert. In der Folge hatte man allerdings „alles Glück der Welt“ (O-Ton Trainer Thomas Loibl), um mit 1:0 in die Pause zu gehen. Nach der Pause musste man zwar einen Gegentreffer hinnehmen, aber weil Diego Brito und Simon Fazekas trafen, stieg man mit 3:1 ins Halbfinale auf.

Bevor es allerdings um die Plätze im Endspiel geht, wird noch eine Zwischenrunde absolviert. Dort treffen die Gymnasiasten aus Oberpullendorf auf das BRG Oberschützen. Der Sieger des Duells, das ebenfalls in Hin- und Rückspiel entschieden wird, trifft dann auf den Zweiten aus der Gruppe Nord. Der Verlierer auf den Ersten. „Wir sind für die Duelle unter den letzten vier krasser Außenseiter“, so Thomas Loibl. „Wir werden mit unserer jungen Truppe aber alles geben.“