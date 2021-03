Vor kurzem machten sich Spieler und Funktionäre der SPG HRVATI auf die Reise nach Kroatien, genau genommen nach Sisak, um den dortigen Erdbebenopfern Hilfe zu leisten. Beim mittelburgenländischen Verein hatte man sich vorab entschieden, der ortsansässigen Fußballmannschaft NK Metalac mit Spenden unter die Arme zu greifen. Der im Zuge einer Hilfsaktion gesammelte bzw. „erlaufene“ Spendenbetrag betrug 1.500 Euro und wurde dem Obmann und Kassier des kroatischen Sportvereins während des Aufenthalts überreicht. „Der Gedanke war: ‚Wenn wir schon nicht spielen können, was sollen wir tun?‘ Also haben unsere Spieler gesagt, sie gehen laufen und sammeln Kilometer für den guten Zweck“, so Obmann Stefan Bantsich.

Neben der finanziellen Unterstützung freute man sich vor Ort auch über Sachspenden in Form von Spielsachen für die Kleinsten. Um dem betroffenen Team bestmöglich helfen zu können, sammelt die SPG HRVATI auch weiterhin Spenden von Firmen und Privatpersonen und freut sich über jegliche Unterstützung.

„Ich habe gesehen, dass die Betroffenen dort sehr arme, aber dennoch glückliche Menschen sind. Mich hat fasziniert, wie man mit sehr wenig auch unglaublich zufrieden sein kann“, erzählt Bantsich. Neben dem ortsansässigen Sportverein soll in Zukunft auch für die nächstgelegene Volksschule gesammelt werden. Sobald sich die momentanen Umstände an den Grenzen dann gelockert haben, sind auch weitere Fahrten in die betroffene Region geplant. „Ich bevorzuge es, die Spenden selbst zu überbringen, in dem Wissen, dass die Spenden dort ankommen, wo sie benötigt werden“, ergänzt Obmann Stefan Bantsich abschließend. Für die Zukunft sei auch eine Partnerschaft zwischen den beiden Vereinen geplant.