Mit knapp einer Woche Verspätung starten die Jungs und Mädchen der SpG Oberpullendorf Juniors wieder ins Training. Aber anstatt die Turnsäle in den diversen Schulen in Oberpullendorf sowie die Sporthalle des Sport-Hotel-Kurz „unsicher“ zu machen, müssen die Jungkicker ihre Programme in den eigenen vier Wänden absolvieren. Dafür kreierten die Coaches der SpG SCO Juniors für ihre Schützlinge einen Adventkalender, der bis 24. Dezember einerseits für Abwechslung und andererseits dafür sorgen soll, dass die Lust am Kicken nicht verloren geht.

Macht nach. U10-Spieler Luca Art führt die Übungen aus, die ihm sein Trainer Peter Hofer schickt. zVg

„Ein Teamtraining kann natürlich nicht ersetzt werden, aber dafür kann man in Bereichen trainieren, für die im normalen Trainingsalltag die Zeit fehlt“, erklärt Nachwuchsleiter Martin Hofer. Daher wurden für die unterschiedlichen Altersgruppen auch verschiedene Versionen des Adventkalenders ausgearbeitet. „Es gibt einen Kalender von der U6 bis zur U8, einen für U9 und U10 sowie einen für U13 bis U16“, führt Hofer weiter aus. „Wobei bei den Ältesten die Belastungen noch einmal differenziert werden.“ Verteilt werden die Übungen übrigens per Video in den jeweiligen WhatsApp-Gruppen. „Unsere Trainer sind da sehr kreativ“, freut sich Hofer über das Engagement. Trotzdem hofft der Nachwuchsleiter, dass es nach den Weihnachtsferien wieder mit „normalem“ Training losgehen kann.