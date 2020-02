Es war das Spitzenspiel schlechthin in der 1. Bundesliga der Damen, als der SCK Sonnensee Ritzing am vergangenen Samstag den SKC Kleinwarasdorf zum Mittelburgenland-Derby empfing. Schließlich traf das punktegleiche Top-Duo aufeinander. Beide Teams lieferten sich dann auch von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. Nach dem ersten Durchgang stand es 1:1, führten die Ritzingerinnen um hauchdünne vier Kegeln. Für eine Vorentscheidung sorgten Kata Laszlo und Klara Janits in Durchgang zwei. Die Kleinwarasdorferinnen holten ihren Mannschaftspunkt und dazu noch einen Vorsprung von 35 Holz heraus, welchen die Hausherrinnen in den letzten Paarungen nicht mehr wettmachen konnten. Am Ende standen immer noch 24 Kegeln und ein 6:2 für Kleinwarasdorf.

Im Superliga-Duell der Herren drehte die Sonnensee-Truppe den Spieß um und feierte mit 5:3 über Kleinwarasdorf den dritten Sieg in Folge.