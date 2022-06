Nach Relegation: Großwarasdorf bleibt in der Landesliga

Werbung

Aufregung gab es in der BRP-Rotax Halle in Wels schon vor dem ersten Wurf. Weil nämlich der niederösterreichische Vertreter aus Gänserndorf nicht rechtzeitig auf der Bahn erschien und disqualifiziert wurde, musste auch Wiener Neustadt nicht mehr antreten. Als Zehnter der abgelaufenen Saison in der Bundesliga Ost darf der zweite blau-gelbe Klub kampflos in der Liga verbleiben. Für die restlichen vier Teams ging es somit nur noch um einen Aufstiegsplatz.

Und von dem war der rot-goldene Vertreter aus Großwarasdorf nach einer starken Saison in der Landesliga im Aufstiegsturnier sehr weit entfernt. Dabei begann die Relegation mit einer starken Leistung von Christian Berlakovich (565 Holz), der auf Rang zwei an Senioren-Staatsmeister Franz Csenar übergab. Dieser kam mit den Bedingungen in Oberösterreich allerdings nicht zurecht.

Franz Csenar und seine Großwarasdorfer kamen mit den Bedingungen in Wels nicht ganz zurecht. Foto: BVZ

Csenar konnte ebenso wie Dracen Pacaric und Robert Kornfeind jeweils nur einen Zähler holen, womit die Großwarasdorfer rasch ins Hintertreffen gerieten. Da halfen auch die ansehnlichen Leistungen von Marinko Lovric (3,5 Punkte) und Ferenc Kiss (2,5 Zähler) nicht mehr.

Letztendlich fehlten auf Relegationssieger Sport Klub GÖC aus Wien nur 74 Holz, aber aufgrund des angewandten „Cup-Systems“ mit verdeckter Aufstellung doch acht Mannschaftspunkte.

Trotz der verpassten Rückkehr in die Bundesliga ist man in Großwarasdorf zufrieden mit der abgelaufenen Saison. „Der Aufstieg war für uns ein Kann und kein Muss“, so Mannschaftsführer Franz Csenar. „Jetzt bereiten wir uns eben gut auf die nächste Saison in der Landesliga vor.“