Drei Tage lang stand das Pferdezentrum Wessely in Horitschon ganz im Zeichen des Springsports. Neben den burgenländischen Landesmeisterschaften gab es noch jede Menge weiterer attraktive Springprüfungen und Cupentscheidungen.

Dabei stellten über 200 Teilnehmer das Veranstalterteam, um Andreas Wessely, vor eine große organisatorische Herausforderung. „Es ist aber alles super abgelaufen“, lobte Andi Wessely die Disziplin der teilnehmenden Reiter.

Wessely selbst zählte bei den Landesmeisterschaften in der mittelschweren Klasse unter den sieben Startern zum Favoritenkreis, hatte aber nach einem guten Ritt am ersten Tag in der Entscheidung Pech. „Mein Zaumzeug ist gerissen, daher hatte ich rechts keinen Zugriff. Schade, es hätte an diesem Wochenende alles gepasst“, trauerte Wessely, der auf Grace Kelly ritt, einer Topplatzierung nach.

Ebenfalls nicht ins Ziel kam Bruder Dominik beim Crossbewerb. „Sein Pferd Fire hatte noch keine Erfahrung im Cross. Das kann passieren“, ordnete Andi Wessely das Ausscheiden unter die Kategorie „Erfahrung sammeln“ ein.

Zufrieden war der Veranstalter mit dem Auftritt seiner Schützlinge, Chris Zettel, Sarah Petronczki, Angelina Heidenreich und Tamara Oswald. „Allesamt erreichten in ihren Klassen gute Platzierungen“, so Wessely.

Der Sieg beim prestigeträchtigen, wie traditionsreichen Blaufränkisch Cup, ging zum dritten Mal in Folge in die Steiermark. Katrin Höfler (Obersteiermark) beerbte Andrea Van Hoffs, welche in den vergangenen beiden Jahren den Sieg davontrug und durfte sich über ein großes Fass Rotwein freuen.