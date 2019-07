Das traditionelle Springreitturnier im Pferdezentrum Wessely in Horitschon nahm für die Auflage im Jahr 2019 neue Dimensionen an. „Wir haben in diesem Frühjahr den Springplatz auf eine Größe von 80 mal 55 Meter erweitert. Das bietet Springreitern eine optimale Showbühne. Wir freuen uns auf ein großartiges Turnier“, merkt man bei Organisator Andreas Wessely schon die Vorfreude.

Von der Größenordnung her ist das Event 2019 „das größte Turnier, das je in Horitschon stattgefunden hat“, so Wessely weiter. Und es soll dem Team aus dem Pferdezentrum als Generalprobe für die Bundesländer Mannschaftsmeisterschaften 2020 dienen.

Das dreitägige Programm ist spannend und umfangreich zugleich, werden doch 30 Prüfungen bis zur höchsten Klasse S absolviert. Für den Nachwuchs geht es um die ASVÖ Burgenland Trophy und den AWÖ Cup, die Meisterschaften der ländlichen Reiter stehen ebenso im Programm wie der alljährliche Blaufränkischcup und das legendäre Crossspringen und auch das Allianz Scooter Springen darf nicht fehlen.

Aber auch im Rahmenprogramm wird den Teilnehmern einiges geboten. Die Veranstaltung startet am Donnerstag mit einer Welcome-Day-Party und am Freitag findet das Reiteressen mit anschließender Derbyparty und Livemusik von Schlagerstar Manuel Eberhart statt.