Burgenlands Asse holten drei Medaillen

Das Mittelburgenland war am vergangenen Wochenende das Zentrum der rot-weiß-roten Keglerszene.

Am Samstag trugen Damen und Herren die Staatsmeisterschaften im Sprint in Oberpullendorf und Kleinwarasdorf aus, am Sonntag wurden die Titelkämpfe mit dem Tandem Mixed in Ritzing abgeschlossen. Als Veranstalter brachte das Burgenland in jedem Bewerb fünf Medaillenhoffnungen an den Start. Ein Trumpf pro Bewerb stach, obwohl sogar noch mehr als die Bilanz von einmal Silber und zweimal Bronze möglich war.

Nina Unger und Roman Gerdenitsch eroberten Bronze. Foto: BVZ

Denn im Herren-Bewerb hatte der Kleinwarasdorfer Martin Janits auf seiner Heimbahn schon eine Hand auf dem Siegerpokal, verpasste es allerdings, auf beiden Bahnen beim Abräumen den Sack zuzumachen. „Ich hatte auf beiden Bahnen schon einen schönen Vorsprung, konnte es im Abräumen aber nicht finalisieren“, analysierte Janits Rang zwei hinter Sieger Matthias Zatschkowitsch. Knapp an einer Medaille schrammte Roman Gerdenitsch vorbei. Ein schwacher Auftaktwurf im Sudden Victory des Viertelfinales kostete den Ritzinger Edelmetall.

Vegerbauer muss sich nur der Siegerin beugen

Martina Vegerbauer sprintete bei den Damen zu Bronze. Foto: Foto zVg

Bei den Damen sorgte die Schlainingerin Martina Vegerbauer für rot-goldenen Jubel. Nach drei souveränen 2:0-Siegen war der Südburgenländerin der Podestplatz sicher. Im Halbfinale gegen die Wienerin Natalie Neubauer glich Vegerbauer zwar auf Bahn zwei zum 1:1 aus, musste sich der späteren Siegerin im Sudden Victory aber klar geschlagen geben, was am Ende Bronze bedeutete. Die weiteren Burgenländerinnen hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun.

Bronze gab es auch für Nina Unger und Roman Gerdenitsch im Tandem Mixed-Bewerb. Die beiden Ritzinger hatten in Runde zwei gegen Lisa und Philipp Vsetecka eine heikle Situation zu meistern, als man sich erst nach zahlreichen Würfen mit 51:43 im Shoot-Out durchsetzte. Mit einem klaren Halbfinalsieg wurde später Rang drei fixiert. Im Semifinale unterlag man dem Siegerteam Jasmin Meisterl/Christian Rathmayer nach zwei umkämpften Sätzen. Die zweite Ritzinger Paarung, Marion Schermann und Oskar Schmidt, schnupperte ebenfalls an einer Medaille, unterlag im Viertelfinale knapp mit 1:2.