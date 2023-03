Kleinwarasdorfs Kegler spielen ums Europapokal-Ticket

Werbung

Jedes Wochenende ein Schlagerspiel für den SKC Kleinwarasdorf. Nach dem Derbysieg über Ritzing wartet am kommenden Wochenende ein Alles-oder-nichts-Spiel in Sankt Pölten (Samstag, 11 Uhr). Aber der Reihe nach: Im Lokalderby gegen Ritzing holten Christoph Essmeister und Martin Janits gegen Csongor Nemeth und Roman Torreiter eine 2:0-Führung, ehe Ondrej Sobcak und Kristjan Mijatovic frühzeitig alles klar machten. Da halfen den Gästen vom Sonnensee auch zwei bärenstarke Leistungen von Alexander Jaskulski (652 Kegeln) und Roman Gerdenitsch (616) im Schlussdurchgang nichts mehr. Der Tabellendritte besiegte den Siebenten klar mit 6:2 und kann damit im Auswärtsspiel gegen Sankt Pölten das Saisonziel, einen Platz auf dem Stockerl, fixieren. „Wir waren aufgrund der Tabellensituation unter Zugzwang. Aber wir haben unsere Leistung abgerufen und einen weiteren Schritt Richtung Top-Drei gemacht“, freute sich Martin Janits über den zweiten Sieg in Folge, der die Tür zum NBC (Ninepin Bowling Classic)-Pokal wieder einen Spalt weiter öffnete. Ein Sieg über Sankt Pölten bei gleichzeitiger Niederlage des Vierten Schwaz beim überlegenen Leader aus Neunkirchen und Platz drei wäre einzementiert. „Wir wollen in Sankt Pölten alles klar machen. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht“, ist man sich in Kleinwarasdorf der großen Chance bewusst. „Wir schauen nur auf uns, wollen unsere Leistung bringen. Dann ist es egal, was die anderen machen“, gibt sich Janits kämpferisch.