Drei Spiele war die Restart-Saison erst alt, da gab es schon die erste Trainerentlassung. Bernd Leimstättner und Peter Kostolani – er ist weiterhin Einser-Tormann – waren nach drei punkt- und torlosen Runden auf der Z-S-P-Bank Geschichte, mit Josef Kornfehl und Marco Ollram sprangen gegen Neutal schnurstracks Sportlicher Leiter und Obmann-Stellvertreter ein. Beim 5:1-Sieg in Pilgersdorf trainierte, weil Ollram beruflich verhindert war, nur Ersterer.

Der „Neue“, Roman Waldherr, hatte da zwar bereits unterschrieben, war aufgrund von bereits gebuchtem Urlaub aber noch nicht mit von der Partie. Gegen Forchtenstein ist es jetzt soweit. Das Interimsduo überließ ihm eine intakte Mannschaft, die mit neun Volltreffern in den vergangenen beiden Spielen aufzeigen konnte. Er soll aus dieser, geht es nach dem Sportlichen Leiter Ollram, konstant „das herausholen, was sie fähig ist zu leisten. Wir haben gute Einzelspieler. Es gilt, ein richtiges Team zu formen, wo jeder an einem Strang zieht. So wie in den letzten Wochen.“

Waldherr, 55 Jahre und von Beruf Polizist, pausierte nach seinem von 2016 weg laufenden Engagement im grenznahen niederösterreichischen Bad Fischau zuletzt mehr als ein Jahr, ist, so Ollram, „speziell für die Jungen hier vielleicht nicht so bekannt, kennt die Liga aber gut“. Der als aktiver Kicker beinharte Wiener Neustadt-Verteidiger trainierte vor der Jahrtausendwende Neudörfl und war dann auch – unter anderem – in Draßburg, Deutschkreutz, Neufeld und Schwarzenbach aktiv. „Es hat ihn wieder gereizt. Und seine und unsere Ansichten haben gut zusammengepasst. Wir waren uns schnell einig.“