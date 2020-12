BVZ: Wie würdest du die Hinrunde des SV Draßmarkt mit Platz neun in der 2. Liga Mitte einordnen?

Christian Gschirtz: Insgesamt eher durchwachsen. Wir haben im Sommer unseren Stürmer abgegeben und vermehrt auf Eigenbauspieler gesetzt, was natürlich erfreulich ist. Wir sind zwar in der Hinrunde hinten gut gestanden, nach vorne ist aber auch nicht so viel gegangen. Das Wichtigste bei uns ist einfach der Zusammenhalt und am Ende spiegelt die Tabelle auch unsere Leistungen wider.

Du hast mit dem SVD schon viel erlebt und auch deine ganze Karriere, bis auf ein kurzes Intermezzo in Horitschon, dort verbracht. Könnte man sagen, dass Draßmarkt dein Herzensverein ist?

Gschirtz: Ich bin selbst aus Draßmarkt und habe eigentlich schon immer im Verein gespielt. Vor zwei Jahren wagte ich dann den Schritt in die Landesliga für ein halbes Jahr zu Horitschon und habe dort gute Erfahrungen gemacht. Am Ende bleibt Draßmarkt aber mein Herzensverein, ich kenne dort praktisch alle und bin mittlerweile auch schon länger dabei.

Mit vier Saisontoren bist du Stand heute interner Top-Torschütze. Was war im Herbst los mit den Stürmern?

Gschirtz: Das zeigt im Prinzip alles. Wir haben keinen Kracher im Sturm, der 15 Tore pro Saison schießt. Bei uns schießt jeder die Tore. Wir setzen auf die eigenen Jungen und den Zusammenhalt in der Mannschaft. Das ist für mich auch der einzig richtige Weg.

Wie glaubst du, geht es beim SVD in Zukunft weiter?

Gschirtz: Das ist schwer zu sagen. Corona haben wir bis jetzt eigentlich ganz gut weggesteckt. Wir haben momentan auf alle Fälle sehr viele gute, junge Spieler und ich bin zuversichtlich für das Frühjahr. Die Frage ist nur, was in Zukunft dann die „Alten“ machen werden (lacht).

Interview: David Schweighofer