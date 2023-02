Devise: „Umschalten auf Liga-Modus“

Werbung

Eine klare Niederlage gab es für den SV Forchtenstein zuletzt gegen das Wiener Stadtliga-Team Stadlau. Am Ende war es sogar eine empfindliche, wie der Coach zugab: „Wir haben 1:8 verloren, müssen jetzt langsam, aber sicher im Meisterschafsmodus denken.“ Am kommenden Freitag geht es in der Akademie in Mattersburg gegen Wulkaprodersdorf (2. Klasse Nord) zur Sache. „Da erwarte ich mir einen fokussierten Auftritt meiner Mannschaft. Klar haben zuletzt immer wieder auch Spieler gefehlt, das soll aber keine Ausrede sein. Wir haben in den drei Tests 18 Gegentore bekommen. Das muss sich jetzt ändern“, fordert Buchner.

Last-Minute-Transfer: Hahn kommt (teilweise)

Und am letzten Transfertag, quasi Fünf vor Zwölf sicherten sich die Burgherren noch einen jungen Spieler, zumindest teilweise. Außenbahnspieler Mika Hahn spielt grundsätzlich in der AKA U18-Mannschaften, soll aber fallweise auch in Forchtenstein trainieren und spielen. „So ist es ausgemacht, beispielsweise wenn die Länderspielpause ist, dann wird er bei uns sein, so Markus Buchner.