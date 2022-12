Tschürtz bleibt vorerst

Werbung

Obmann Gerald Wagner macht sich und dem Team dabei keinen Druck: „Wir werden in aller Ruhe einen Trainer, der im besten Fall aus der Umgebung kommt und mit unseren jungen Spielern umgehen kann, suchen.“ Bis dahin hat Kapitän Marcel Tschürtz die sportliche Verantwortung und wird auch, sollte es zum Start der Rückrunde noch keinen Nachfolger für Gellert Ivancsics geben, das Training beim Tabellensiebenten der 1. Klasse Mitte leiten. Klar ist in jedem Fall, dass Loipersbach in der Zukunft vermehrt auf heimische Talente setzen will.