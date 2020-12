Der Spielertrainer des SV Markt Sankt Martin, Zsolt Nagy, hatte zwar bereits im Sommer 2019 bei seinem Verein unterschrieben, allerdings übernahm er die Agenden des Trainers erst im Winter des Vorjahres. „Es war auf Wunsch des scheidenden Trainers Heli Prenner und des Vereines. Heli hatte zu dem Zeitpunkt gesundheitliche Probleme und ich wollte mich dieser Aufgabe stellen“, erzählt Nagy.

Der mittlerweile 38-Jährige hat schon einiges erlebt im östlichen Fußball-Österreich. Nachdem er von seiner ersten Station im Burgenland, dem SC Bad Sauerbrunn, ins niederösterreichische Aspang wechselte, entschied er sich später wieder für das Burgenland und kickte für Rohrbach, Z-S-P, Forchtenstein und nicht zuletzt Wiesen, wo er zweimal Halt machte. Der schussgewaltige Linksfuß sicherte sich sowohl in der 2. Liga als auch in der Regionalliga (damals mit dem SV Rohrbach) seinen Stammplatz in der Kampfmannschaft. Jetzt werden in der 2. Klasse Mitte zwar kleinere Brötchen gebacken als damals in der dritthöchsten Liga Österreichs, aber der in Mattersburg arbeitende Ungar geht um nichts weniger ehrgeizig an diese Aufgabe heran: „Wir wollen unbedingt unter den ersten Sechs landen.“