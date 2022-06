Showdown um den Meistertitel

Werbung

Äußerst souverän gestalteten beiden Titelkandidaten ihre bisherigen Saisonspiele. Kobersdorf gab in seinen drei Partien überhaupt noch keinen Satz ab und weist daher eine makellose Bilanz von 21:0 Matches und 42:0 Sätzen auf, die Sport-Hotel-Kurz-Truppe legte am vergangenen Sonntag vor und fuhr mit dem 6:1 über Markt Sankt Martin den bereits vierten Saison-Erfolg ein.

Zählt am Sonntag aber alles nicht viel, denn das direkte Duell zwischen den Kobersdorfern und den Oberpullendorfern wird über den Meistertitel entscheiden. Die Gäste aus Kobersdorf, deren Verein seit der Neustrukturierung des Vorstands im vergangenen Jahr einen richtigen Hype erfährt, gehen auf den Titel los.

„Ich glaube, dass die Chancen echt gut stehen“, so Mannschaftsführer Andreas Braunizar, der zum ersten Mal in dieser Saison mit enormer Gegenwehr rechnet. „Natürlich wird auch die Aufstellung des Gegners spannend und ein wichtiger Faktor sein.“ Im Sport-Hotel-Kurz lässt man sich noch nicht in die Karten blicken. Nur so viel: „Auch wir wollen Platz eins und im kommenden Jahr eine Klasse höher spielen“, so Kapitän Alex Sieber.