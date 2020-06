Gute Nachrichten für alle Meisterschaftsspieler. Pünktlich vor der ersten Runde gab es seitens des Sportministeriums grünes Licht, auch das beliebte Doppel bestreiten zu dürfen. Ebenso ist das gesellige Zusammensitzen auf der Anlage, natürlich mit Sicherheitsabstand, wieder gestattet. Dennoch wird es keine Meisterschaft wie jede andere. Denn einerseits geht es heuer mit veränderten Mannschaftsgrößen (fünf Spieler bei den Herren und vier Spielerinnen bei den Damen) in die Meisterschaft und andererseits wird es zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger in den verschiedenen Ligen und Klassen geben. „Wir haben darauf gehofft, das Doppel rechtzeitig zurückzubekommen“, freut sich BTV-Generalsekretär Markus Pingitzer über die nun fast normale Meisterschaft 2020.

Aber eben nur fast, was dem ASKÖ TC Stoob, der heuer seine Premiere in der Landesliga A der Herren feiert, entgegenkommt. „Wir spielen nun sicher zwei Jahre in der Liga, können uns heuer an das höhere Tempo gewöhnen und befreit aufspielen“, so Mannschaftsführer Christian Danzinger. Er und sein Team werden heuer auf die beiden starken Legionäre Marek Budos und David Valent verzichten. Dafür stoßen Thomas Pichl, dessen Team aus Hochwolkersdorf auf die Teilnahme in der 2. Bundesliga verzichtete, und der Unterpetersdorfer Michael Neubauer neu zum Team. „Thomas ist unser Trainer und spielt schon jahrelang in der Bundesliga. Er kann uns mit seiner Erfahrung sicher helfen. Michael ist ein starker Spieler aus dem Bezirk – zwei tolle Verstärkungen“, meint Danzinger.