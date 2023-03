BTV-Talente sorgten für Medaillenflut

Werbung

Auch Teil zwei der Österreichischen Jugend-Hallenmeisterschaften lief für die burgenländischen Talente sehr erfolgreich ab. Nachdem die U12- und U16-Talente für vier Medaillen sorgten, legten die U14- und U18-Youngsters elf Mal Edelmetall drauf.

Bei den U14-Titelkämpfen in Leibnitz wusste Lea Haider-Maurer einmal mehr zu überzeugen. Als jahrgangsjüngere Spielerin stand die Trausdorferin im Finale gegen die favorisierte Tirolerin Anna Pircher. „Ich habe mir leider etwas zu viel vorgenommen“, kommentierte Lea die klare Finalniederlage. „Leider konnte ich zu Beginn der Partie auch meine Spielbälle nicht nutzen.“ Auch im Doppel-Endspiel stand Pircher auf der anderen Seite. „Nach dem Einzelfinale war leider schon etwas die Luft draußen“, so Haider-Maurer, die mit Valentina Hoschek antrat. Anna Posch scheiterte mit Lara Linder nur knapp am Finaleinzug - 7:10 im Match-Tiebreak und holte damit Bronze.

Ebenfalls doppelt dekoriert verließ Anton Kahlig die Meisterschaften. Im Einzel bezog der Hornsteiner eine knappe Semifinalniederlage, im Doppel reichte ihm und Marcel Jelinek eine Satzführung nicht zum Sieg. Julian Reisner belegte mit Nico Reisinger nach zwei Erfolgen Platz drei.

Wagner und Jozwicki holen U18-Titel

Gleich drei Burgenländer standen im U18-Doppel in Enns im Endspiel. Alexander Wagner und sein Partner Simon Gruber bezwangen Benedikt Szerencsits/Patrick Jozwicki glatt in zwei Sätzen. „Wir haben das gesamte Turnier über sehr gut harmoniert und auch höher eingeschätzte Paare geschlagen“, freute sich Wagner.

Im Einzel scheiterte der Eisenstädter im Viertelfinale an Tobias Leitner Für Szerencsits ging es eine Runde weiter. Er unterlag im Semifinale Bad Sauerbrunn-Spieler Patrick Jozwicki nach hartem Kampf in drei Sätzen. Jozwicki zeigte später auch im Endspiel seine Klasse und holte sich mit einem 7:6, 6:2 den U18-Titel im Einzel.